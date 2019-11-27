Москва, , 18:38 — REGNUM Подведены итоги выходных с 21 по 24 ноября, по их результатам фильм «Ford против Ferrari» с Мэттом Деймоном и Кристианом Бейлом вторую неделю остаётся на первом месте в российском прокате. Об этом пишет интернет-портал ПрофиСинема.

Фильм «Ford против Ferrari» собрал за прошедший уикенд 174 млн рублей, что на 21 процент меньше стартовых показателей картины, сборы ленты составили 36 процентов от общего количества заработанных в российском прокате финансовых средств.

На второй строчке расположился фантастический триллер «Аванпост» Егора Баранова, собравший 88,8 млн рублей, третье место заняла российская комедия режиссера Анны Пармас «Давай разведемся!», заработавшая 54,4 млн рублей в прокате.