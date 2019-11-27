Москва, , 18:31 — REGNUM Издательство «Пятый Рим» подготовило издание очередного романа Эдуарда Лимонова «Будет ласковый вождь», который посвящен будням отряда Национал-большевистской партии (НБП) на просторах Алтая. Об этом сообщает издание «Горький».

Эдуард Лимонов Иван Шилов © ИА REGNUM

В основу сюжета книги положена история «алтайского дела». В 2001 году Эдуард Лимонов и его соратники по НБП были арестованы в Алтайском крае по подозрению в организации преступной группировки и покупке крупной партии оружия. Основное место в повествовании занимают приключения группы НБП на Алтае. Кроме «запрещенной деятельности», описаны и ловля рыбы, вечера у костра, спонтанные перемещения, случайные ночевки, общение с местными жителями.

Эдуард Лимонов (род. 1943) — русский писатель, поэт, публицист, политический деятель. Самыми известными произведениями Лимонова являются романы «Это я — Эдичка» (1976), «Книга воды» (2002), «Дед» (2014) и другие.