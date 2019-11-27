Нью-Йорк, США, , 18:26 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании BET+ объявило о том, что сериал «Клуб первых жен» продлен на второй сезон. Драма является ремейком кинофильма 1966 года и рассказывает о трех подругах, встретившихся через 30 лет после окончания колледжа. Каждая из них успела выйти замуж и развестись. В несчастливом исходе своих браков женщины обвиняют юных красоток, очаровавших их супругов.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Райан Мишель Бате, известная по сериалам «Как я встретил вашу маму», «Это мы», «Скорая помощь» и «Юристы Бостона», Джилл Скотт, знакомая зрителям по кинолентам «Затравленная» и «Джеймс Браун: путь наверх», Мишель Бюто, сыгравшая в «Кайф с доставкой», «Уитни» и «Жизнь матрешки», а также Малик Йоба, Марк Таллман, Таисия Лоуренс, Тобиас Трювиллион и Тара Пачеко.

Исполнительными продюсерам стали Трейси Оливер, подарившая миру такие картины, как «Мелкая» и «Соседи», Карен Розенфельт, принимавшая участие в создании таких кинолент, как «До встречи с тобой», «Воровка книг», «Марли и я» и «Дьявол носит Prada», обладатель премии «Оскар» Скотт Рудин, известный по таким фильмам, как «Старикам здесь не место», «Шоу Трумана», «Нефть» и «Семейка Адамс», а также Лили Барнс и Тони Эрнандес.