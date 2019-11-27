Киев, , 17:32 — REGNUM О своём уходе из украинского шоу «Х-фактор» заявил его наставник Андрей Данилко (Верка Сердючка). Видео опубликовано на YouTube.

Это произошло 23 ноября во время 11-го выпуска шоу. Артист заявил, что недоволен собой как наставником.

Данилко «Может быть, появится какой-то наставник, который вам поможет. Я понимаю, что это проблема во мне».

Напомним, шоу «Х-фактор» является украинской версией британского The X Factor. Целью проекта заявлен поиск талантливых певцов среди молодёжи. Данилко стал одним из судей в седьмом сезоне.

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