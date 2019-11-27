Архангельск, , 17:29 — REGNUM Власти Архангельска приняли решение расселить старинный особняк в ценре Архангельска, а затем — заняться его консервацией. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Особняк архангельского купца Никанора Калинина © ИА REGNUM

«Признанный аварийным в 2018 году «Особняк Калинина», расположенный на проспекте Ломоносова, 126, будет расселён в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Но это произойдет в последующие этапы программы, так как сейчас расселяют дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В муниципальной собственности — более 70% объекта. После этого можно будет говорить о проведении работ по его консервации и по проведению реконструкции. На сегодняшний день в администрации города имеется проект на консервационные работы», — отметил директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин.

Справка:

Дом купца Калинина был построен в начале XX века и выделялся на фоне городской архитектуры своей необычностью — угловой эркер с пирамидальной башенкой, флюгер и навершия. Раньше все они были расписаны ромбической сеткой контрастных цветов. В результате особняк напоминал древнерусские хоромы. На первом этаже располагалось 7 жилых комнат, 2 уборные (одна из них с ванной), 2 кухни, 2 кладовых. Второй этаж состоял из 8 жилых комнат, 2 уборных (одной из них с ванной), 1 кухни с комнатой для прислуги, 2 кладовых и 2 холодных комнат с окнами.