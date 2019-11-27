Архангельск, 27 ноября 2019, 17:29 — REGNUM Власти Архангельска приняли решение расселить старинный особняк в ценре Архангельска, а затем — заняться его консервацией. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.
Справка:
Дом купца Калинина был построен в начале XX века и выделялся на фоне городской архитектуры своей необычностью — угловой эркер с пирамидальной башенкой, флюгер и навершия. Раньше все они были расписаны ромбической сеткой контрастных цветов. В результате особняк напоминал древнерусские хоромы. На первом этаже располагалось 7 жилых комнат, 2 уборные (одна из них с ванной), 2 кухни, 2 кладовых. Второй этаж состоял из 8 жилых комнат, 2 уборных (одной из них с ванной), 1 кухни с комнатой для прислуги, 2 кладовых и 2 холодных комнат с окнами.