Ульяновск, , 16:33 — REGNUM В Ульяновской области 28 ноября стартует первый межрегиональный фестиваль-конкурс инструментального жанра «Крещендо». В нём ожидается участие коллективов из девяти регионов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Фестиваль начнётся с конкурсного смотра и завершится 30 ноября гала-концертом. Предусмотрены четыре номинации: «Духовые оркестры», «Ансамбли духовых инструментов», «Оркестры русских народных инструментов» и «Ансамбли русских народных инструментов». Соревноваться за Гран-при будут коллективы из Калмыкии и восьми регионов Поволжья: Башкирии, Мордовии, Чувашии, Удмуртии, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

В составе жюри — начальник военно-оркестровой службы Центрального военного округа Сергей Алеев (г. Екатеринбург), народные артисты Татарии, начальники оркестров высшего танкового командного училища Ян Орехов и суворовского военного училища Владимир Ионов из Казани, лауреат международных конкурсов, член комитета самарской Губернской думы по развитию культуры Юрий Зудов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в Ульяновске прошёл бесплатный концерт классической музыки. Известные произведения сыграл молодёжный симфонический оркестр Поволжья, были исполнены композиции композитора Николая Римского-Корсакова, произведения отечественной и зарубежной классики.