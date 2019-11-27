Грозный, , 15:12 — REGNUM В столице Чечни начались съемки художественного фильма «Хеллоу, Грозный». Кинокартина посвящена отношениям чеченцев, проживающих в республике, и выехавших ранее из нее в Европу. Режиссер картины Шамиль Агаев пригласил для съемок в киноленте как российских, так и зарубежных актеров, в том числе Филиппа Рейнхардта из Швейцарии и Майкла Шлаппа из США, передает ЧГТРК «Грозный».

Сценарий киноленты получил диплом Всероссийского питчинга дебютантов, проходившего в Ставрополе 10−11 июня, как лучший игровой проект и премию в размере 500 тыс. рублей.

По сюжету молодой врач Адам (актер Иса Дадаев), чеченец, всю жизнь проживший в Европе, приезжает в Чечню за своей невестой (актриса Петимат Мезиева). Однако ее отец не хочет выдавать девушку замуж за позабывшего свою культуру молодого человека. Жениху придется стать «настоящим чеченцем», чтобы жениться.

Как отметили в продюссерской группе фильма, короткометражка должна войти в киноальманах «Россия историй». Он создается при содействии «Big Bag Films», Федерального агентства по делам молодежи, Молодежного центра союза кинематографистов, Фонда президентских грантов и Фонда поддержки и развития кинематографии Северного Кавказа. В прокат фильм выйдет в 2020 году.