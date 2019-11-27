Лос-Анджелес, США, , 15:04 — REGNUM Режиссёр Зак Снайдер опубликовал очередной кадр из своей «Лиги справедливости», который показывает как Аквамен получил свой трезубец. Изображение было выложено 27 ноября на портале Screen Rant.

https://twitter.com/AzriiantoTeguh/status/1199654911803191296

Снимок запечатлел фрагмент, когда Артур Карри встречает Нуйдиса Вулко (Уиллем Дефо) в воздушном пузыре и получает от него оружие, которое впоследствии использует в битве против Степпенвулфа.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Зак Снайдер опубликовал кадр из своей версии «Лиги справедливости», на котором запечатлён Уиллем Дефо в образе Вулко. Эти кадры с актёром были вырезаны из версии кинокомикса, которую доснимал Джосс Уидон.

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