Нью-Йорк, США, , 14:52 — REGNUM Стало известно, что Том Хиддлстон пробовался на роль Тора, прежде чем получить роль Локи в кинокомиксах Marvel. Об этом 26 ноября сообщил портал Screen Rant.

Это выяснилось во время эфира телешоу «Поздней ночью с Джимми Фэллоном». Хиддлстон рассказал, что продюсеры Marvel изначально искали актёров, которые были не очень известны.

В течение трёхмесячного прослушивания ему не раз говорили, что с его высоким ростом и светлыми волосами он может попробовать получить роль Тора. Однако самой шокирующей новостью стало то, что в реальности Хиддлстон никогда не прослушивался на роль Локи, а лишь на роль самого великого воина Асгарда.

Напомним, сериал Marvel про Локи, главную роль в котором исполнит Том Хиддлстон, станет частью оригинального контента потокового сервиса Disney+. Ожидается, что первый эпизод шоу фанаты смогут увидеть весной 2021 года.

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