Лос-Анджелес, США, , 14:39 — REGNUM Американская актриса Элизабет Бэнкс снимет фильм «Женщина-невидимка». Об этом 26 ноября сообщило Variety.

За сценарий предстоящей картины будет отвечать Эрин Крессида Уилсон, известная по работе над фильмом «Девушка в поезде». Сообщается, что лента станет ремейком комедии «Женщина-невидимка», которая вышла на экраны в 1940 году.

Напомним, Элизабет Бэнкс наиболее известна по своим ролям в фильмах «Фаворит», «Голодные игры», «Человек-паук» и др. Актриса является обладательницей множества престижных кинонаград.

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