Майами, США, 27 ноября 2019, 13:58 — REGNUM 5 декабря в Майами откроется ежегодная международная ярмарка современного искусства Art Basel Miami Beach. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия.
Ярмарка пройдет в выставочном центре Miami Beach Convention Center. Участие в ней примут ведущие галереи из Северной Америки, Латинской Америки, Европы и Азии, которые представят важнейшие работы мастеров модерна и современного искусства, а также нового поколения восходящих звезд.
Более 200 ведущих мировых галерей модерна и современного искусства покажут работы более 4000 художников, включая картины, скульптуры, инсталляции, фотографии, фильмы, видео и цифровое искусство.
Ярмарка продлится до 8 декабря 2019 года.