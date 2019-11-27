Майами, США, , 13:58 — REGNUM 5 декабря в Майами откроется ежегодная международная ярмарка современного искусства Art Basel Miami Beach. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия.

Ярмарка пройдет в выставочном центре Miami Beach Convention Center. Участие в ней примут ведущие галереи из Северной Америки, Латинской Америки, Европы и Азии, которые представят важнейшие работы мастеров модерна и современного искусства, а также нового поколения восходящих звезд.

Более 200 ведущих мировых галерей модерна и современного искусства покажут работы более 4000 художников, включая картины, скульптуры, инсталляции, фотографии, фильмы, видео и цифровое искусство.

Ярмарка продлится до 8 декабря 2019 года.