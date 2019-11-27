Нью-Йорк, США, , 13:47 — REGNUM Руководство потокового сервиса Netflix решило закрыть фантастический комедийный сериал «Таинственный театр 3000 года». Об этом 27 ноября сообщил портал Screen Rant.

Второй сезон MST3K (как называют его фанаты) станет последним на потоковом сервисе. Стоит отметить, что исполнительный продюсер Джоэл Ходжсон, являющийся создателем сериала, дал поклонникам надежду на то, что в будущем шоу может появиться на другой платформе.

Напомним, оригинальный сериал «Таинственный театр 3000 года» изначально вышел на малые экраны ещё в 1988 году. Джоэл Ходжсон исполнил в нём главную роль. В каждом эпизоде герой и два его робота смотрят низкокачественный фильм, снятый в 50-х и 60-х годах XX века, при этом делая его критический разбор.

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