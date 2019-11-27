Бербанк, США, , 13:38 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Huluобъявило о том, что к актерскому составу сериала «Рами» присоединился Лэйт Накли, получивший признание благодаря сериалам «Посетитель», «Клан Сопрано», «Третья смена», «Оранжевый — хит сезона» и «Спаси меня».

Драма повествует об американце египетского происхождения по имени Рами. Юноша сталкивается с серьезными противоречиями между той культурой, в которой он живет, и традиционными ценностями ислама. Актер исполнит роль эмоционального и претенциозного дяди главного героя, который помимо прочего занимается ювелирным делом.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Рами Юсеф, известный по «Мистер Робот», «Почему он?», «Не волнуйся, он далеко не уйдет», «Ох уж этот папа» и «Этот безумный круиз», Амр Вакед, знакомый зрителям по картинам «Марко Поло», «Люси», «Заражение» и «Ривьера», Мохаммед Амер, снявшийся в «По друзьям», Хиам Аббасс, сыгравшая в «Диалог с моим садовником», «Посетитель» и «Мюнхен», и Молли Гордон.

В качестве шоураннеров выступили Эри Кэтчери Райан Велч. Команду исполнительных продюсеров возглавили Карим Амер, участвовавший в создании картин «Большой Хак», «Добытчица» и «Площадь», и Джеррод Кармайкл. Режиссерами стали Шерин Дабис, Кристофер Сторер и Гарри Брэдбир.