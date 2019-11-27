27 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Москва, , 15:39 — REGNUM «Беда с этими взрослыми, — вздохнула Пеппи. — Они так мало читают детских книг».

Астрид Линдгрен (Детская литература, 1997 год, №3) © Национальная электронная детская библиотека

14 ноября родилась Астрид Линдгрен (1907 — 2002). Астрид Анна Эмилия родилась в семье любящих родителей Самуэля и Ханны Эриксонов. Детство Астрид, ее брата и двух сестер было счастливым. Все дети Эриксонов заразились в родном доме желанием рассказывать и писать. Брат Гуннар стал членом риксдага и автором политических сатир, сестры Стина и Ингегерд переводчицей и журналисткой. Астрид это желание превратило в великого писателя.

В 1958 году Линдгрен получила Золотую медаль Андерсена © Национальная электронная детская библиотека

Как говорила Астрид: «Я пишу о том, что живет внутри меня. Я пишу для себя, но не для 60-летней, а 7 — 8-летней». Нам всем повезло, что внутри у нее жила взаимная любовь отца и матери, жизненный опыт и юмор обитателей деревни Виммербю, что на севере южной провинции Смолланд, любовь к земле и природе, воспоминания о собственных детских страхах. Наверное поэтому ее истории такие разные, но все они интересны и понятны детям.

Семья Эриксонов (отец Самуэль Август, сестра Ингегерд, Астрид, сестра Стина, брат Гуннар, мать Ханна) © Национальная электронная детская библиотека

Интересно, что многим именам героев и даже целым сюжетам мы обязаны Карин — маленькой дочери Астрид Линдгрен. Именно она придумала имя Пеппи Длинныйчулок и господина Лильонкваста.

Этот летающий господин позже превратился в Карлсона, который живет на крыше, соединившись с детскими воспоминаниями Линдгрен о сапожнике Карлсоне, который сидит на бочке. А превращению Пеппи из рассказов на ночь в настоящую книгу помог несчастный для Астрид, но счастливый для всех детей случай — зимой 1944 года она упала и сломала ногу. Во время болезни Линдгрен стала записывать историю!

Слово «нан-ги», придуманное маленьким Улле, внуком писательницы, превратилось у Линдгрен в «Нангиялу», в страну чудес, Страну Зазвездную, куда она и перенесла героев своей повести-сказки «Братья Львиное Сердце». А на идею самой сказки ее натолкнула милая сценка, которую она подглядела на съемках фильма про Эмиля из Лённенберги. Старший брат бережно обнял взобравшегося ему на колени младшего, который как раз исполнял роль Эмиля и очень устал. Щелк!!! И родился образ братьев Львиное сердце.

Хочется привести несколько изречений Линдгрен, которые не теряют актуальности. И помогают понять, почему книги Астрид Линдгрен дети будущих поколений будут читать с не меньшим удовольствием, чем читали мы.

Из статьи Людмилы Браайде в журнале «Детская литература», 1987 год, №10 «Есть ли у книги будущее? С таким же успехом можно спросить: есть ли будущее у хлеба? У розы, у детской песенки, у майского дождя?.. Лучше спросить: есть ли будущее у человека?.. Если оно есть у человека, оно есть и у книги. Потому что если однажды мы научились черпать радость и утешение в книгах, нам без этого не обойтись… Для многих, многих книги также нужны, как хлеб и соль. И так будет, сколько бы ни изобретали замысловатых кассет, и телевизоров, и других заменителей».

Волшебница из Стокгольма — Астрид Линдгрен / Ландман Л.; Худож. Рублев И.- Москва : Диафильм, 1974.- 1 дф. (46 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Жкрнал «Детская литература», 1989 год, №1 «Все нормальные дети — в той или иной степени озорники, а вы обратили бы внимание на другое: у моих озорников доброе сердце, они прямодушны и честны, они верные и надежные друзья, которые в трудную минуту не растеряются, не повесят голову».

Волшебница из Стокгольма — Астрид Линдгрен / Ландман Л.; Худож. Рублев И.- Москва : Диафильм, 1974.- 1 дф. (46 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

Из ответа на вопросы шведского журнала шведский журнала «Слово и образ» (Ord och bild) 1964, №5. С. 412−413 «Представьте, что было бы, приди кому-нибудь в голову поинтересоваться: какими должны быть книги для взрослых? Да ему бы просто рассмеялись в ответ: ха-ха! А с детскими книгами— всё по-другому. То и дело слышишь: детские книги-де должны быть такими и сякими, об этом писать можно, а об этом — нет, те книги устарели, а эти, наоборот, вполне актуальны. Позвольте детским писателям писать о чем угодно — на свой страх и риск! Лишь один вид детских книг не имеет права на существование — это книжонки, сляпанные на скорую руку писакой-борзописцем, который считает, что всё сгодится, ведь это «всего-навсего детская книжка».

Ну, а теперь можно посмотреть диафильмы по произведениям Астрид Линдгрен из коллекции Национальной электронной детской библиотеки, картинки из которых встречались вам в тексте.

И отдельно — диафильм о самой волшебнице из Стокгольма.

Волшебница из Стокгольма — Астрид Линдгрен / Ландман Л.; Худож. Рублев И.- Москва : Диафильм, 1974.- 1 дф. (46 кд.) © Национальная электронная детская библиотека

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