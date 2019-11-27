Париж, , 13:20 — REGNUM 30 ноября в парижском филиале нью-йоркской галереи современного искусства David Zwirner откроется выставка известного американского художника Дэна Флавина. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Выставка, охватывающая три десятилетия карьеры художника, станет самой масштабной презентацией его творчества, проходившей в столице Франции с 2006 года. В новой экспозиции в Париже будет представлена инсталляция «Барьер», которую художник впервые установил в доме Дональда Джадда на Спринг-стрит в Нью-Йорке в 1970 году.

Как отмечают искусствоведы, на выставке также будут показаны ключевые работы, исследующие тонкие возможности работы с цветом и восприятием, которые дают коммерчески доступные разновидности «белого» флуоресцентного света (холодный белый, теплый белый, мягкий белый и дневной свет).

Выставка продлится до 1 февраля 2020 года.