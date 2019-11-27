Лос-Анджелес, США, , 13:13 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании FOX объявило о том, что началась работа над созданием сериала «Трудная любовь».

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, социальная драма рассказывает о молодой девушке, которая после гибели матери вынуждена от многого отказаться и начать ухаживать за своим больным дедушкой и подрастающими братом и сестрой. Теперь ей придется на себе прочувствовать, что значит жертвовать чем-то ради любви.

В качестве шоураннера выступила Лэйсли Фридман, работавшая над «Твоя семья или моя», «Голдберги», «Мужчины в деле», «Лучшая охрана» и «9J, 9Kи 9L». Команду исполнительных продюсеров возглавил Джэми Тарсес, участвовавший в создании картин «Компаньоны», «Счастливый конец», «Безумная любовь» и «Мэр».