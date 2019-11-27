Москва, , 13:10 — REGNUM На канале «Россия 1» начались съемки второго сезона сериала «Оптимисты». Первый сезон картины прошел в 2017 году.

Картина повествует о советских дипломатах середины двадцатого века, работавших на благо мира и сотрудничества между странами, защищавших интересы СССР на международной арене и пытавшихся параллельно наладить свою личную жизнь.

По сообщению российской новостной службы «Вокруг ТВ», главные роли исполнили Владимир Вдовиченков, известный по «Рэкетир», «Салют-7», «Бригада», «Разведчицы» и «Однажды в Ростове», Северия Янушаускайте, знакомая зрителям по картинам «Звезда», «Вавилон-Берлин», «Война и мир» и «Кровавая барыня», Артем Быстров, снявшийся в «Дурак» и «Раскол», Егор Корешков, сыгравшийся в «Титаник», «Психологини» и «Восьмидесятые», и Риналь Мухаметов.

В качестве создателей сериала выступили Михаил Идов, известный по картинам «Лето» и «Лондонград. Знай наших» и Михаил Шприц. Команду исполнительных продюсеров возглавили Валерий Тодоровский, участвовавший в создании картин «Любовь», «Страна глухих», «Морской волк» и «Бригада», и Антон Златопольский, руководивший работами над сериалами «Тихий Дон» и «Екатерина». Режиссером стал Алексей Попогребский.