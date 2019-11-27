Москва, , 13:06 — REGNUM 27 ноября Галерея Файн Арт в Москве представляет проект «Мерцание» — дебют молодой художницы из Минска Ванды Вертинской.

В нём представлены многослойные экспрессивные живописные абстракции, а также видеоинсталляции и самобытные авторские работы, написанные под влиянием немецкого художника Рихтера.

Как отмечают организаторы выставки, картины Ванды Вертинской завораживают, они провоцируют человека на диалог с самим собой, вызывают желание самопознания, самоидентификации, они позволяют увидеть мир очищенным от скверны, ярким, красочным и счастливым.