Екатеринбург, , 13:12 — REGNUM Планы мэрии Екатеринбурга по перепрофилированию здания, где сейчас расположен кинотеатр «Салют», встретили понимание депутатов гордумы. Об этом сообщает «Федерал пресс».

На встрече комиссии по местному самоуправлению представители мэрии заявили, что здание «Салюта» передадут Дому пионеров. Дети смогут не только посещать кружки, но и смотреть фильмы в помещениях бывшего кинотеатра. Депутатов заверили, что сотрудники учреждения смогут продолжить свою работу.

Комиссия не стала противиться планам горадминистрации. Теперь судьбу киноучреждения решат на общем заседании гордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный федеральный инспектор Свердловской области Михаил Каган потребовал сохранить кинотеатр «Салют». По мнению чиновника, здание нельзя перепрофилировать, к тому же учреждение ещё можно сделать прибыльным.

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