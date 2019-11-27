Каир, , 12:58 — REGNUM В министерстве туризма Египта заявили, что к концу 2019 году туристический поток может вернуться к показателям 2010 года, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В местных СМИ пишут со ссылкой на данные министерства туризма Египта, что число туристов в 2019 году увеличилось до 12 миллионов прибывших, что на 11% больше показателей прошлого года, а доходы от туристической отрасли достигли 12,5 миллиарда долларов — на 28% больше, чем в 2018 году. Министр туризма Рания Аль-Машат отметила, что Египет постепенно восстанавливает турпоток после его резкого спада за последние несколько лет. Стало известно, что в этом году отели на побережье Красного моря были загружены на три четверти, это хороший показатель для страны.

Эксперты добавили, что одной из причин увеличения числа туристов стало снятие запрета на прямые коммерческие перелеты в Шарм-эль-Шейх Великобританией. Сроки снятия подобного запрета Россией, однако, пока остаются очень не ясны.