Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM Главный федеральный инспектор Свердловской области Михаил Каган заявил о необходимости сохранить екатеринбургский кинотеатр «Салют». Об этом сообщает ЕАН.

Чиновник выступил на заседании комиссии гордумы по местному самоуправлению и заявил, что культура не всегда является рентабельной. Мыслить нужно «стратегически», уверен представитель полпредства.

«Я считаю, что перепрофилировать данное здание нельзя. И я уверен, что при правильном решении оно могло бы приносить деньги», — заявил Каган.

На том же заседании представитель департамента по управлению городским имуществом заявила, что «Салют» является убыточным, и сейчас чиновники обсуждают вопрос о смене профиля здания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат гордумы Алексей Вихарев призвал разобраться, из-за чего кинотеатр стал приносить убытки. В 2016 году, напомнил парламентарий, учреждение являлось прибыльным.

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