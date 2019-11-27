Сеул, , 12:33 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» был признан американскими СМИ и Ассоциацией кинокритиков Голливуда. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

Согласно опубликованным данным, картина вошла в список номинантов на ежегодную кинопремию Ассоциации кинокритиков Голливуда, которая вручается с 2016 года. Известно, что фильм заявлен в пяти номинациях, включая «Лучшая работа режиссера» и «Фильм на иностранном языке». Победители будут названы в январе 2020 года.

Кроме того, южнокорейская лента вошла в список «Десяти лучших фильмов 2019 года» по версии американского еженедельника Time.

Напомним, что фильм «Паразиты» удостоен «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля, награды Международного кинофестиваля Торонто и награды «Азиатского Оскара».

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