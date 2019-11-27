Венеция, Италия, , 10:41 — REGNUM Завершилась 58-я Венецианская биеннале современного искусства, президентом которой был Паоло Баратта, а художественным директором — Ральф Ругофф. Об этом сообщает портал АРТГИД.

За полгода выставку посетили около 600 тыс. человек, при этом 31% от общего числа посетителей составляли молодые люди не старше 26 лет. В биеннале приняли участие 79 художников, 90 национальных павильонов, из которых четыре страны (Гана, Мадагаскар, Малайзия и Пакистан) участвовали в выставке впервые.

В образовательных программах художественного форума приняли участие около 35 тыс. молодых людей и студентов из 783 школ. На неделю открытия выставочного проекта были аккредитованы 5200 журналистов. Официальный сайт биеннале посетили более 2 млн пользователей, большинство из которых использовали для этого смартфоны.