Москва, , 10:37 — REGNUM 28 ноября Мультимедиа Арт Музей, Москва представляет выставку «Мест нет» китайского фотографа Ву Гоюна, рассказывающую о кладбищах прокатных велосипедов, за несколько лет практически поглотивших страну на волне пропаганды здорового образа жизни и заботы об окружающей среде. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Эти события подтолкнули китайского фотографа Ву Гоюна к созданию масштабного фото-проекта, благодаря которому его имя стало известно во всём мире. После сбора информации из интернета и других источников он объездил более 50 кладбищ прокатных велосипедов и зафиксировал увиденное с помощью фото‑ и аэросъемки, видео и технологии виртуальной реальности.

Проект «Мест нет» показывает, отмечается в релизе, что самая благая идея, связанная с защитой окружающей среды или пропагандой здорового образа жизни, но не продуманная до конца, может привести к катастрофическим последствиям.

Выставка продлится до 26 января 2019 года.