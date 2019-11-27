Нью-Йорк, США, , 10:32 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании CBS All Access объявило о том, что сериал «Странный ангел» закончится на втором сезоне. Драма рассказывает историю известного ученого, химика и инженера Джона Парсонса, положившего начало ракетостроению в США. Однако, начавший с нуля и достигший огромных высот гений имел одно необычное увлечение, а именно — оккультизм.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Джек Рейнор, известный по «Синг Стрит», «Макбет», «Электрические сны Филипа К. Дика», «Солнцестояние» и «По половому признаку», Белла Хиткот, знакомая зрителям по картинам «Профессор Марстон и его Чудо-женщины», «Человек в высоком замке», «Гордость и предубеждение» и «Время», Питер Марк Кендалл, снявшийся в «Готэм» и «Оставленные», Грег Уайз, сыгравший в «Капитан Хорнблауэр: Верность», «Поцелуй Иуды» и «Песня ланча», и Руперт Френд.

В качестве шоураннеров выступили Марк Хейман, работавший над «Черный лебедь», «мама!», «Рестлер», «Молния» и «Близнецы», и Джон Лопес. Команду исполнительных продюсеров возглавили Дэвид ДиДжилио, участвовавший в создании картин «Белый плен», «Пропавший», «Череп и кости»

и «Гвардейцы короля», и Клейтон Крюгер, благодаря которому свет увидел сериал «Клондайк». Работу над сценарием вела Дагни Лупер. Режиссерами стали Бен Уитли, Дэвид Лоури и Кейт Дэннис.