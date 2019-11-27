пос. Ильинское, , 10:27 — REGNUM Ильинская больница (поселение Ильинское, Московская область) на своем YouTube канале представила новый документальный сериал «Тяжелый пациент».

По сообщению российской новостной службы «Вокруг ТВ», картина повествует о пациенте, страдающем целым комплексом хронических заболеваний: мерцательной аритмией, ожирением, паническими атаками, сахарным диабетом 2-го типа, артритом, сердечно-сосудистой недостаточностью, астмой, нарушением сна. С тяжелым состоянием пациента борются врачи Ильинской больницы.

Главный герой сериала Михаил Раздольский решился показать весь процесс лечения, чтобы продемонстрировать зрителям, насколько важно заниматься своим здоровьем.

Генеральный директор Ильинской больницы Артем Гапеев уверен, что данное шоу расскажет о слаженной работе персонала медицинского учреждения, а также покажет зрителям, что данная больница готова к сложным пациентам и критическим ситуациям.