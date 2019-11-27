Москва, , 10:17 — REGNUM 27 ноября Государственный музей Востока совместно с Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН и Государственным НИИ реставрации Министерства культуры РФ представляют выставку «Блистательная Маргиана», посвященную 90-летию археолога Виктора Сарианиди.

Как отмечают организаторы, в экспозиции представлены экспонаты из архива ученого: антропологические реконструкции черепов жителей эпохи бронзы и кушанского периода, фотоматериалы о раскопках в Туркменистане и Афганистане, а также о работе реставраторов над уникальными мозаиками, найденными на столичном городе Маргианы Гонур-Депе и хранящимися в музеях Туркменистана.

Виктор Сарианиди сделал два величайших археологических открытия XX века — он нашел храмовый город Гонур-Депе на территории современной Туркмении и семь царских захоронений на севере Афганистана, где было обнаружены 20 тысяч золотых предметов (так называемое «бактрийское золото»). Это стало открытием ранее неизвестной цивилизации — Бактрийско-Маргианского археологического комплекса, центральноазиатского очага древней культуры эпохи бронзы.

Все работы в Туркменистане проводятся туркменскими и российскими учеными в рамках Соглашения о сотрудничестве между Институтом этнологии и антропологии РАН и Министерством культуры Туркменистана и Программы Российско-Туркменской Межправительственной Комиссии.