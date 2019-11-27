Москва, , 10:14 — REGNUM 27 ноября Российская академия художеств представляет выставку произведений академика Российской академии художеств, народного художника Российской Федерации, доктора искусствоведения Петра Петровича Козорезенко, приуроченная к 45-летию его творческой деятельности.

В экспозиции представлено более двухсот его живописных и графических произведений. Центральное место в творчестве мастера занимает станковая живопись. Также представлены русская деревня и сельские пейзажи, городская тема, в которой чередуются старина и новостройки, жанровые сюжеты и панорамы.

Как отмечают организаторы, художник особо ценит свои картины на историческую тему, в которых выразилось стремление автора показать корни русского национального характера, его патриотические убеждения и осознание истории как фундамента современной жизни. Таковы живописные триптихи «За веру», «Противостояние» и «Заседание первого Конституционного суда Российской Федерации».