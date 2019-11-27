Москва, , 10:06 — REGNUM На Первом канале 2 декабря выйдет в эфир второй сезон сериала «Тест на беременность». Первый сезон вышел в 2014 году.

Картина повествует о молодой заведующей акушерским отделением, которая, разорвав отношения со своим молодым человеком, переезжает в другой город и начинает жизнь с чистого листа. Главная героиня внезапно узнает, что беременна от бывшего и решает оставить ребенка или прервать беременность.

По сообщению российской новостной службы «Вокруг ТВ», главные роли исполнили Светлана Иванова, известная по «Классные мужики», «Разведчицы», «Как я стал русским», «Крепость Бадабер» и «Франц + Полина», Кирилл Гребенщиков, знакомый зрителям по картинам «Сибирский цирюльник», «Вторые», «Одна ночь любви» и «Братья Карамазовы», Данила Дунаев, снявшийся в «ИП Пирогова» и «Сладкая жизнь», Анна Каменкова, сыгравшая в «Визит к Минотавру», «Мама-детектив» и «Девять неизвестных», и Татьяна Рассказова.

В качестве создателей сериала выступили Татьяна Соломатина и Маргарита Удовиченко. Команду исполнительных продюсеров возглавили Юрий Сапронов, участвовавший в создании картин «Жажда», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Ласточкино гнездо» и «Самара», и Ирина Барк, благодаря которой свет увидел сериал «Забытый». Режиссером стал Михаил Вайнберг.