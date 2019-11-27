Мехико, , 10:04 — REGNUM Официальный представитель актера Алехандро Санди подтвердил, что звезда кино и телевидения был похищен в пригороде Мехико. Преступление было совершено с целью получения выкупа. В ходе операции мексиканской полиции актер был освобожден. Наибольшее признание он получил за свою роль в сериале «Повелитель Небес», который с 2013 года транслировал американский телеканал Telemundo.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картина повествует о латиноамериканце, сумевшем выбраться из бедных трущоб и создать обширную наркоимперию. Все меняется, когда охоту на него открывают не только конкуренты, но и спецслужбы. Герой принимает решение изменить внешность с помощью пластической хирургии и начать новую жизнь простого обывателя. Однако, эта задача оказывается не такой уж простой.

Кроме того, актер снялся в таких картинах как «Сеньора Асеро», «Роза Гваделупе» и «Сеньор Авила».