Москва, , 09:57 — REGNUM Центры современного искусства «Винзавод», Artplay, «Флакон» и «Фабрика» объявили о создании Союза креативных кластеров (СКК). Об этом сообщает портал Buro 24/7.

Объединение поможет развивать креативные индустрии, более эффективно взаимодействовать с правительством Москвы, федеральными органами власти, профессионалами и бизнесом.

СКК также будет консультировать правительство Москвы по тому, как внедрять сектор творческих индустрий в экономику города. Союз планирует запустить единую онлайн-платформу с новостями, программой событий, также она поможет разрабатывать предложения по документам.