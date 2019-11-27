Москва, , 09:55 — REGNUM У Музея космонавтики появилось мобильное приложение «Васька и звездочка» — виртуальный гид по экспозиции с использованием технологии дополненной реальности. Он создан для детей младшего и среднего школьного возраста. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Экскурсию для школьников проведет трехмерный персонаж — кот Васька. Школьники смогут не только узнать, чем прославились собаки Белка и Стрелка, в каких скафандрах люди летали на орбиту и выходили в открытый космос, что находится по ту сторону Луны, из чего состоят метеориты, но и выучить главные космические термины на русском и английском языках.

В конце экскурсии каждый сможет проверить знания, ответив на вопросы кота Васьки. Чтобы пользоваться приложением, достаточно бесплатно загрузить его в телефон. Приложение работает только на территории Музея космонавтики. Возле экспонатов размещены специальные таблички с QR-кодами.