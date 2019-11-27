Киев, , 09:51 — REGNUM Известный артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, внезапно покинул шоу талантов «X-фактор», сославшись на внутренние проблемы. Соответствующее видео было опубликовано 23 ноября на YouTube-канале шоу.

Данилко был одним из членов жюри, которое оценивало выступления групп, участвующих в шоу. Внезапно он взял слово и, едва сдерживая слёзы, заявил о своём уходе.

«Я сижу, я как будто не оправдываю надежд, — сообщил он. — Я настолько пустой…».

Данилко рассказал, что очень серьёзно отнёсся к шоу, и даже купил специально для него новую одежду.

«Но я чувствую себя, как придурок!», — сказал он, добавив, что не готов отбирать участников конкурса.

После этого Данилко покинул студию, оставив членов жюри и зрителей в недоумении. Прослушивание групп-участниц было отложено на более поздний срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский артист отказался от участия в национальном этапе конкурса «Евровидение», несмотря на $100 тыс., которые предложили украинские организаторы конкурса.

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