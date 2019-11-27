Берлин, , 08:49 — REGNUM Советник президента РФ по вопросам культуры, председатель совета по русскому языку при президенте РФ Владимир Толстой на полях открытия Недели русского языка в Берлине поделился с журналистами мнением о том, художественный язык каких российских писателей он считает эталонным.

«Евгений Германович Водолазкин — он еще и ученый, научный сотрудник Пушкинского дома, ученик Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он занимался долгие годы языком как ученый, в том числе языком Древней Руси. У него прекрасный язык и в его современной художественной прозе», — цитирует Владимира Толстого РИА Новости.

Он также отметил сибирского прозаика и историка Алексея Иванова, чей язык не только интересный, но и очень разный.

«Прекрасный язык у Владислава Отрошенко, это писатель с юга России с очень ярким образным языком» — отметил советник президента. К числу потрясающих авторов из мастеров старшего поколения он причислил Виктора Лихоносова, Валентина Распутина, Василия Белова, Виктора Астафьева, Федора Абрамова.