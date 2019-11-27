Киев, , 08:37 — REGNUM Украинский артист Андрей Данилко, известный как исполнитель роли Верки Сердючки, заявил о своей некомпетентности и ушёл из шоу талантов «X-фактор». Соответствующее видео было опубликовано 23 ноября на YouTube-канале шоу.

«Я сижу, я как будто не оправдываю надежд. Я настолько пустой… Я смотрю, и я как придурок. Я понимаю, насколько это вам важно, и я думаю…, может, это будет честнее, что я этот проект покину… Я понимаю, что это проблема во мне», — рассказал он.

Артист заявил, что не готов отбирать участников конкурса, и выразил надежду, что вместо него организаторы шоу найдут кого-то другого. Во время своей речи Данилко едва сдерживал слёзы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Данилко отказался участвовать в национальном этапе конкурса «Евровидение». По его словам, крупная сумма денег, которую предложили ему украинские организаторы, не компенсируют моральные потери, связанные с участием в конкурсе.

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