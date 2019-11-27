Москва, , 08:26 — REGNUM 27 ноября в Соборной палате в историческом здании Московского епархиального дома (Лихов переулок, дом 6) камерная капелла «Русская консерватория» под управлением главного дирижёра Николая Хондзинского совместно с вокальным ансамблем ARIELLE даст два концерта «Моцарт. Реквием». В них примут участие Дмитрий Волков (бас), Екатерина Коломина (меццо-сопрано), Елена Логинова (сопрано) и Иван Любимов (тенор). Об этом сообщил музыкальный директор Соборной палаты, художественный руководитель камерной капеллы «Русская консерватория» Николай Хондзинский.

По словам маэстро, Реквием Моцарта впервые прозвучит в возрождённой Соборной палате под историческими сводами зала с его уникальной акустикой и атмосферой.

«Реквием Моцарта — не просто одна из величайших вершин в истории мировой музыки. Это живое свидетельство божественного происхождения моцартовского гения. Больше того, это живое свидетельство божественного происхождения музыки вообще. Ведь именно об этой музыке с уверенностью можно сказать, что она способна творить чудеса, способна преображать души, — подчеркнул Николай Хондзинский. — Переживая её, переживаешь глубокий трагизм жизни — жизни, в которой неизбежны страдания, расставание, смерть. Но переживая её и умирая, ты словно рождаешься заново, потому что вдруг обретаешь надежду, которую уже никто и никогда не сможет отнять».

Соборная палата является шедевром возрождённой старинной архитектуры. Роскошество убранства, в лучших традициях дворцовых интерьеров XVIII—XIX веков, огромное внутреннее пространство, изумительная акустика — всё это позволяет причислять Соборную палату к лучшим концертным залам современной Москвы.

Помимо концертов классической и духовной музыки в Историко-культурном и просветительском центре ПСТГУ «Соборная палата» проходят лекции по истории, богословию и христианской культуре, а также экскурсии по постоянной экспозиции Московского епархиального дома. По возрождённой традиции здесь вновь говорят о жизни с Богом, о святой Руси и её подвижниках, о православной культуре и красоте христианского искусства.