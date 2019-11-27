Пермь, , 08:00 — REGNUM В пермском театре «У Моста» состоится премьера спектакля «Сон в шалую ночь», созданного по мотивам пьесы Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Афиша спектакля «Сон в шалую ночь»

Режиссером и сценографом постановки выступит московский режиссер Владимир Берзин, художником — Владимир Ковальчук.

«Фантазия Шекспира помещает в метафизическое пространство театра героев мифов и древних сказаний. Мифы воплощаются в современной реальности», — отметили в пресс-службе театра, говоря о премьере.

Премьера постановки «Сон в шалую ночь» состоится 7 декабря 2019 года. Автор спектакля определил его жанр как «жестокую фантастическую комедию о метаморфозах любви (с назиданиями)».

Напомним, пермский театр «У Моста» знаменит своими мистическими историями, на подмостках учреждения культуры ставятся самые фантастические, самые загадочные спектакли из наследия мировой литературы.

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