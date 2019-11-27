Пекин, , 06:41 — REGNUM Китайский романтический фильм «Знают только облака», основанный на реальной истории дебютирует в китайских кинотеатра 20 декабря, сообщает агентство Синьхуа.

История фильма выстроена китайского вдовца, который вернулся в Новую Зеландию после смерти своей супруги, где он обнаруживает, что она хранила огромное количество секретов. Режиссером фильма выступил Фэн Сяоган, а главные роли исполнили Хуан Сюань и Ян Цайюй, которые впервые появились вместе после фильм 2017 года «Молодость».

Фильм «Молодость» также снял Фэн. В 2017 году филь собрал кассу в китайском прокате более 1,4 млрд юаней ($202 млн).

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