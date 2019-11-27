Новосибирск, , 06:40 — REGNUM История увольнения директора новосибирского цирка получила продолжение и перешла на уровень взаимных обвинений.

Напомним, ранее после заявления директора новосибирского цирка Сергея Шабанова о том, что его увольняют из-за того, что он «видимо, не понравился руководству Росгосцирка в Москве», Росгосцирк рассказал о его махинациях.

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Сейчас очередь за Шабановым. Накануне, 26 ноября, он созвал пресс-конференцию, где продемонстрировал скандальные документы.

«Цифры дохода Росгосцирка по итогам гастролей «Королевского цирка» в Новосибирске расходятся в «акте выполненных обязательств, проведении взаимных расчётов и платежей», — пишут, ссылаясь на обнародованные Шабановым документы, «Все новости Новосибирской области». — В одном документе стоит цифра 600 тысяч рублей, в другом — 2 млн 795 тысяч».

По его словам, «ложный» акт подписан генеральным директором «Росгосцирка».

"Я увидел в одном из СМИ информацию о том, что Гия Эрадзе снизил отчисления от проката своих программ в Иркутске и Новосибирске. После этого проверил свои документы по работе этого цирка. И обнаружил, по сути, подлог — полную копию акта выполненных обязательств, подписанного мною ранее, в которой отличаются лишь цифры отчислений и количество проданных билетов, — цитирует СМИ Шабанова. — Поскольку ложный акт подписан директором Росгосцирка, вряд ли он мог не знать о том, что подписывает недостоверные данные».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росгосцирке прокомментировали скандальное заявление Сергея Шабанова об увольнении, заявив, что он «не единожды» нарушал закон «О защите конкуренции».