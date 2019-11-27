Милан, Италия, , 00:15 — REGNUM Фонд Prada расширил в своем музее в Милане проект Уэса Андерсона и Джуман Малуф «Саркофаг землеройки и другие сокровища», показанный ранее в венском Музее истории искусств. Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

Расширенная версия представила 537 предметов против 423 выставки Музея истории искусств в Вене. В 2012 году привлекли к работе художника Эда Руша, придумавшего выставку с цитататой из Марка Твена «Древние украли все наши великие идеи». Потом британский гончар и писатель Эдмунд де Вааль сделал проект «В течение ночи».

Кинорежиссер Уэс Андерсон и художница Джуман Малуф решили соединить произведения искусства из Музея истории искусств и произведения природы из венского Музея естественной истории. Два года понадобилось, чтобы осмыслить коллекции двух музеев — а это 4 млн и 20 млн единиц хранения. В итоге под одной крышей собрались портреты Кранаха, Тициана, Рубенса и метеорит возрастом 4,5 млрд лет, найденный в Китае.

Выставка продлится до 13 января 2020 года.