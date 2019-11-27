Анкара, , 09:24 — REGNUM Известный турецкий актер Халук Бильгинер, сыгравший множество ролей в сериалах, кино и театре, пополнил свою профессиональную коллекцию международной телевизионной премией «Эмми». Он был удостоен награды на 47-ой международной церемонии «Эмми», проведенной Международной телевизионной академией искусств и наук, в номинации «Лучший актер» за свою роль в сериале Şahsiyet («Личность»).

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в этом году для участия в соревновании по 11 номинациям 21 страна прислала 44 претендентов. Два года назад на 47-ой Международной церемонии «Эмми» сериал Kara Sevda стал первым турецким сериалом, получившим такую премию в номинации «Лучший сериал», обойдя конкурентов из 18 стран.

Международная премия «Эмми», впервые проведенная в 1969 году, обращает на себя внимание как мероприятие, на котором встречаются мировые лидеры СМИ и развлекательных программ.