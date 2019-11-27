Москва, , 00:02 — REGNUM В Новом пространстве Театра Наций на Тверском бульваре прошла премьера спектакля «Я убил царя». В главных ролях Евгений Миронов (император Николай II) и Ольга Белинская (императрица Александра Федоровна). Постановщик — Михаил Патласов.

Это сложное мультимедийное представление. Благодаря технологиям виртуальной реальности зритель вводился в неустойчивое психологическое состояние.

По утверждению создателей, при создании этого произведения были исследованы тысячи подлинных исторических документов из главных архивов и музеев страны.

Премьерные показы продлятся в Москве до 8 декабря. Труппа также намерена показать постановку в Екатеринбурге и Тобольске.