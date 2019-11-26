Сиэтл, США, , 23:55 — REGNUM Второй сезон сериала «Пацаны», представляющего собой мрачную пародию на кинокомиксы, будет ещё более «безумным». Об этом 26 нобяря собщил портал Cinema Blend.

Актёр Джек Куэйд, исполняющий роль Хьюи, заявил в интервью журналистам, что никто из поклонников шоу не готов к его второму сезону.

«Он просто безумный», — сказал Куэйд, добавив, что продолжении серьёзно возрастёт количество шокирующих сцен. Актёр признался, что во время съёмок второго сезона «Пацанов» он впервые делал какие-то вещи, которые он, скорее всего, больше никогда делать не будет.

«Я не могу сказать, о чем идёт речь, но когда вы увидите это, вы поймете, о чем я говорю», — сказал актёр.

Напомним, первый сезон шоу «Пацаны» вышел на потоковом сервисе Amazon Prime Video в июле 2019 года. Сюжет сериала рассказывает о том, как команда обычных людей, желая отомстить, пытается противостоять могущественным коррумпированным супергероям.

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