ш. Орегон, , 23:42 — REGNUM Спортивный бренд Nike совместно с маркой Undercover создали новую коллекцию практичной одежды и обуви. Об этом сообщает Buro 24/7.

По замыслу дизайнеров, вся созданная линия вещей должна отражать взаимодействие природы и одежды. Поэтому слоганом коллекции стала фраза «Make noise, not clothes» («Создавай шум, а не одежду»).

Главными моделями стали удлиненная теплая куртка и популярные кроссовки Nike Air Max 720 и React Boot. Обувь была выполнена в необычном стиле: дизайнеры сделали кроссовки похожими на резиновые сапоги, украсив их девизом коллекции и логотипами компаний.