Лондон, , 23:41 — REGNUM Мэттью Льюис, хорошо знакомый поклонникам вселенной «Гарри Поттера» по роли Невилла Долгопупса, обманул фанатов, преследуя благую цель. Об этом 26 ноября сообщил портал Cinema Blend.

https://twitter.com/Mattdavelewis/status/1199002699079069696

Актёр разместил на своей странице в Twitter информацию о том, что новый фильм по вселенной «Гарри Поттера» с оригинальным актёрским составом начнут снимать в 2020 году.

Когда толпы фанатов начали переходить по прикрепленной ссылке, они обнаружили, что она переводит их не на сайт Джоан Роулинг Pottermore, где обычно появляется информация о проектах по франшизе, а на страницу правительства Великобритании, которая предоставляет пользователям возможность зарегистрироваться для голосования на предстоящих выборах.

Таким образом Льюис решил обратить внимание поклонников на необходимость принятия участия в голосовании. На момент публикации этой новости пост актёра собрал около 20,4 тыс. ретвитов и 63,4 тыс. лайков.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Том Фелтон, исполнивший в фильмах роль Драко Малфоя, заявил о своей уверенности в том, что франшиза «Гарри Поттер» в итоге будет перезагружена. Актёр пояснил, что это может произойти через 15 или 20 лет и признался, что он хотел бы поучаствовать в реализации этого проекта.

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