Москва, , 23:38 — REGNUM 26 ноября Галерея КультПроект в Москве открыла выставку фотографий Валерия Орлова в выставочном пространстве Cube.Moscow. Об этом сообщает официальный пресс-релиз галереи.

Как отмечают искусствоведы, Валерий Орлов — настоящий мастер, великолепно освоивший ремесло рисунка, акварели, различных техник печати, фотографии, ручного литья бумаги. Орлов участвовал в сотне выставок, его работы находятся во всех значимых отечественных музеях и во многих — за пределами нашей страны.

Валерий Орлов: «В фотографии я практически связан по рукам и ногам с физической реальностью этого мира. В ней изобразительный образ — это отображение, а не выражение моих ощущений. В фотографическом деле меня особенно привлекает и поражает оптика, магия стекла, магия линз. Там происходит что-то волшебное, «мистическое». Там — не совсем понятный для меня мир физических реалий.»

Выставка продлится до 15 декабря 2019 года.