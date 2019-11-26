Лос-Анджелес, США, , 23:21 — REGNUM Зак Снайдер выложил в сеть очередное фото со съёмок фильма студии DC «Лига справедливости», на котором запечатлён актёр Уиллем Дефо. Изображение было опубликовано 26 ноября на портале Comicbook.

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Зрители впервые увидели Дефо в образе главного научного советника Атлантиды Нуйдиса Вулко в фильме «Аквамен», котрый вышел на экраны в декабре 2018 года. Однако его первое появление в этой роли должно было состояться в «Лиге справедливости» в варианте Снайдера. Однако эти сцены были удалены в конечной версии картины, которую доснимал режиссёр Джосс Уидон, руководствуясь указаниями продюсеров Warner Bros.

Напомним, Зак Снайдер и его жена Дебора Снайдер покинули проект кинокомикса «Лига справедливости» уже после окончания съёмок. Они вынуждены были сделать это из-за гибели их дочери. Многие фанаты выступают за то, чтобы Warner Bros. позволила Снайдеру выпустить свою версию фильма, которая, как они считают, получится лучше версии Джосса Уидона.

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