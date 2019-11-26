Москва, , 23:15 — REGNUM 27 ноября в московской Библиотеке иностранной литературы состоится лекция «Сказочная живопись и книжная графика викторианской Англии», посвященная живописи и графике Великобритании второй половины XIX века. Об этом сообщает официальный сайт Библиотеки.

Основное содержание лекции будет посвящено биографии и творческому наследию двух британских художниц — Кейт Гринуэй (1846−1901) и Беатрикс Поттер (1866−1943). Слушатели узнают, как их творчество повлияло на развитие книжной графики, индустрию моды и производство детских игрушек. В роли лектора выступит Ольга Шуб, сотрудница Центра редкой книги и коллекций Библиотеки.

Напомним, что в истории культуры вторая половина XIX века в Великобритании связана, прежде всего, с творчеством художников-прерафаэлитов. Провозгласив отказ от академичности в работе живописными формами, они провозгласили о возврате к ее истокам, во времена «до Рафаэля». К числу самых известных художников-прерафаэлитов относятся Данте Габриэль Россетти, Джон Милле, Джон Уотерхаус, Уильям Моррис и другие.