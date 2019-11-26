Милан, Италия, , 23:14 — REGNUM Немецкий спортивный бренд Adidas и итальянский модный дом Prada несколько месяцев рассказывавшие о возможной коллаборации, недавно продемонстрировали результаты совместной работы. Об этом сообщает FashionUnited.

Коллекция получила название «Prada for adidas Limited Edition», в неё вошли две вещи, являющиеся визитными карточками брендов. Так, в рамках сотрудничества были изменены любимые многими кроссовки adidas Originals Superstar, модель сохранила свою форму, но теперь будет дополнена логотипом Prada и выполнена в белом цвете. Вторым предметом стала популярная сумка Prada Bowling, которая теперь приобрела черты классической спортивной сумки adidas.

Сообщается, что кроссовки будут выполнены в качестве модели унисекс, поэтому подойдут как мужчинам, так и женщинам. Коллекция намеренно выйдет крайне маленьким тиражом: в продажу поступит всего 700 изделий.