Лос-Анджелес, США, , 23:10 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Paramount Network объявило о том, что премьера сериала «68 виски» состоится 15 января. История разворачивается вокруг полевых медиков, направленных в Афганистан, и затрагивает проблему межкультурного взаимодействия в современном мире.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Сэм Кили, известный по «Где бы ты ни был», «В сердце моря», «Меган Ливи», «Плохие» и «Борджиа», Гейдж Голайтли, знакомая зрителям по картинам «Обортень», «Братья и сестры», «Закон и порядок. Специальный корпус» и «Я — зомби», Кристина Родло, снявшаяся в «Террор» и «Слишком стар, чтобы умереть молодым», Николас Кумбе, сыгравший в «Сверхъестественное», «Дубль два» и «Полночное солнце», и Джереми Тарди.

Команду исполнительных продюсеров возглавили обладатель двух премий «Оскар» Рон Ховард, участвовавший в создании картин «Игры разума», «Нокдаун», «Задержка в развитии» и «Малхолланд Драйв», и также лауреат премии «Оскар» Брайан Грейзер, благодаря которому свет увидел «Гангстер», «Почему женщины убивают», «Обмани меня» и «Огни ночной пятницы».